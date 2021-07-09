Форвард Динамо Владислав Супряга имеет препятствие к переходу в Европу.

Дженоа снова заинтересовалась в трансфере нападающего Аталанты Сэма Ламмерса, сообщает Pianeta Genoa 1893 со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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"Гриффоны" готовы переключиться на нидерландца, если переговоры по Супряге начнут тормозить. Отмечается, что Ламмерс уже длительное время является целью наставника Дженоа Давиде Баллардини.

К слову, нападающий провел 17 матчей в составе Аталанты в прошлом сезоне во всех соревнованиях, записав в свой актив 2 гола.

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