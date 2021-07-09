Одноклубник Маліновського може завадити Супрязі перебратись в Італію
18:23 - Читать на русском
Форвард Динамо Владислав Супряга має перешкоду до переходу в Європу.
Дженоа знову зацікавилась у трансфері нападника Аталанти Сема Ламмерса, повідомляє Pianeta Genoa 1893 з посиланням на La Gazzetta dello Sport.
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"Грифони" готові переключитись на нідерландця, якщо переговори стосовно Супряги почнуть гальмувати. Зазначається, що Ламмерс вже тривалий час є метою наставника Дженоа Давіде Баллардіні.
До слова, нападник провів 17 матчів у складі Аталанти в минулому сезоні в усіх змаганнях, записавши до свого активу 2 голи.
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