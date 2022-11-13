В конце первого тайма поединка Верона – Специя Бартоломей Дронговски выбежал за пределы штрафной, чтобы выбить мяч из-под ног Кевина Лазаньи.

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Этот игровой эпизод повлек за собой тяжелые последствия для 25-летнего вратаря. Его голеностоп вывернулся в неестественную сторону. Даже если перелома удалось избежать, то из-за повреждения связок Дронговски пропустит 4-6 месяцев.

На момент травмы Дронговски Специя проигрывала 0:1, но во втором тайме забила дважды и вырвала победу. Хоть какой-то позитив для кипер сборной Польши, который попал в заявку на ЧМ-2022 но теперь в Катар не поедет. Вместо него будет вызван Камиль Грабар из Копенгагена.

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