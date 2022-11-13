Наприкінці першого тайму поєдинку Верона – Спеція Бартоломей Дронговскі вибіг за межі штрафного майданчика, щоб вибити м'яч з-під ніг Кевіна Лазаньї.

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Цей ігровий епізод спричинив тяжкі наслідки для 25-річного воротаря. Його гомілкостоп вивернувся у неприродній бік. Навіть якщо перелому вдалося уникнути, то через пошкодження зв'язок Дронговскі пропустить 4-6 місяців.

На момент травми Дронговскі Спеція програвала 0:1, але у другому таймі забила двічі та вирвала перемогу. Хоч якийсь позитив для кіпер збірної Польщі, який потрапив у заявку на ЧС-2022, але тепер у Катар не поїде. Замість нього буде викликаний Каміль Грабара з Копенгагена.

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