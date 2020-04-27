"Одного побил немного, второго просто послал": Поворознюк – о попытке приобрести базу в Желтых Водах

Президент футбольного клуба Ингулец Александр Поворознюк рассказал, почему так и не купил спортивную базу в Днепропетровской области.

"Мы к базе в Желтых Водах подходили три раза. Я ее хотел, еще когда не начинал строить стадион в Петрово. Я там полностью комплекс хотел построить – два поля, стадион. У меня уже проект был. Но когда начали приезжать разные службы и обещать, что все подпишут, только дать надо взятку, я отказался. Я же говорил, как к этому отношусь.

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В результате, одного побил немного, второго просто послал. Нажил себе головной боли. Прошло время, они снова ко мне обращаются: "Возьмите!". Хорошо, как только договорились, снова вплетаются какие-то посторонние силы, интриги. Третья попытка была менее полугода назад. Мне пришло письмо: "Не хотите купить?". Я сказал, что готов купить хоть завтра: "Сделайте цену и если меня устроит – я куплю". Сказали, что продать не могут, а только совместно с государством. Но я в этом не участвую. Если я покупаю, то делаю для себя. А просто делать какие-то госпрограммы – сегодня власть одна, завтра – другая. А я деньги не ворую, мне абсолютно все равно, кто завтра придет к власти и с кем будем работать", – сказал Поворознюк в программе Бомбардир.

Напомним, после первого круга Ингулец занимает в Первой лиге четвертое место и лишь на два пункта отстает от лидера чемпионата – львовского Руха.

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