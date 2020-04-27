"Одного набив трохи, другого просто послав": Поворознюк – про спробу придбати базу у Жовтих Водах

Президент футбольного клубу Інгулець Олександр Поворознюк розповів, чому так і не купив спортивну базу у Дніпропетровській області.

"Ми до бази в Жовтих Водах підходили три рази. Я її хотів, ще коли не розпочинав будувати стадіон у Петрово. Я там повністю комплекс хотів побудувати – два поля, стадіон. У мене вже проект був. Але коли почали приїжджати різні служби і обіцяти, що все підпишуть, тільки дати треба хабар, я відмовився. Я ж казав, як до цього ставлюся.

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В результаті, одного набив трохи, другого просто послав. Нажив собі головного болю. Минув час, вони знову до мене звертаються: "Візьміть!". Добре, як тільки домовилися, знову вплітаються якісь сторонні сили, інтриги. Втретє спробував менш ніж півроку тому. Мені прийшов лист: "Чи не хочете купити?". Я сказав, що готовий купити хоч завтра: "Зробіть ціну і якщо мене влаштує – я куплю". Сказали, що продати не можуть, а тільки спільно з державою. Але я в цьому участі не беру. Якщо я купую, то роблю для себе. А просто робити якісь держпрограми – сьогодні влада одна, завтра – інша. А я гроші не краду, мені абсолютно все одно, хто завтра прийде до влади і з ким будемо працювати", – сказав Поворознюк у програмі Бомбардир.

Нагадаємо, після першого кола Інгулець посідає у Першій лізі четверту сходинку і лише на два пункти відстає від лідера чемпіонату – львівського Руха.

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