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"Представьте, что я нищим подаю": Поворознюк озвучил бюджет Ингульца

22:44 26 Читати українською
"Представьте, что я нищим подаю": Поворознюк озвучил бюджет Ингульца
Александр Поворознюк / Фото из открытых источников

Александр Поворознюк рассказал о зарплатах в Ингульце – скандальный президент доплачивает футболистам из собственного кармана.

"Правда ли, что бюджет Ингульца – 5 млн гривен? Неправда. Это официальная цифра. Но я не боюсь сказать, что игроки получают на порядок больше. Каким образом? Я снимаю дивиденды с предприятия, плачу 10,5% налогов и потом свои деньги раздаю. Представьте, что я нищим подаю, а я просто футболистам отдаю.

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Это не схема какая-то. Какая схема? Я снял дивиденды – вот у меня лежат деньги на столе. Я кому хочу и как хочу их раздаю. Дал одному футболисту, дал другому, третьему. Идет тетя какая-то – я и ей дал", – сказал Поворознюк в программе Бомбардир.

Напомним, после первого круга Ингулец занимает в Первой лиге четвертое место и лишь на два пункта отстает от лидера чемпионата – львовского Руха.

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