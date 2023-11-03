"В Динамо никто никогда не "напихивал"? Конечно, было что-то там. Заяц любил где-то немного напихать, когда, например, не добежишь. Лужный, если он забегает, а ты ему не отдаешь пас, то получишь от него нагоняй.

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С Лужным на одном фланге играл Сергей Ковалец. И вот, однажды на правый фланг рядом с Лужным ставят меня. Так решил Фоменко. Я удивился, ну, думаю, Михаил Иванович дает. А играли мы тогда в Кривом Роге.

Однажды я не отдал пас Лужному, думал все, мне капец. Лужный если делает рывок, то бежит сто метров, поэтому надо обязательно ему отдать мяч. Так должно быть в игре", – поделился Шаран в интервью Украинскому футболу.

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