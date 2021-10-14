"Мне было 16 лет, когда я начал играть на серьезном уровне. Иногда я спрашивал о ребятах, с которыми тусовался. Один мертв, второй в тюрьме, еще одного разыскивает полиция...

Агуэро запугивает Динамо дебютным голом в составе Барселоны – аргентинцу хватило полчаса

Тогда же мы были 15-летними мальчишками. Я до сих пор поддерживаю связь с некоторыми из моих друзей. Мы продолжаем общаться, хотя прошло уже 20 лет", – приводит слова Агуэро Marca.

Напомним, аргентинец воспитывался в Индепендьенте, однако еще 18-летним его приобрел Атлетико за 22 млн евро.

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