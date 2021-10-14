Нападник Барселони Серхіо Агуеро радіє, що футбол врятував його від кримінального життя Аргентини.

"Мені було 16 років, коли я почав грати на серйозному рівні. Часом я питав про хлопців, з якими тусувався. Один мертвий, другий у в'язниці, ще одного розшукує поліція...

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Тоді ж ми були 15-річними хлопчаками. Я досі підтримую зв'язок з деякими з моїх друзів. Ми продовжуємо спілкуватися, хоча минуло вже 20 років", – наводить слова Агуеро Marca.

Нагадаємо, аргентинець виховувався в Індепендьєнте, однак ще 18-річним його придбав Атлетіко за 22 млн євро.

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