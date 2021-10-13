Аргентинский нападающий сыграл 30 минут в спарринге против Корнельи и успел отметиться голом.

Барселона – Динамо: у каталонцев еще одна огромная потеря на матч Лиги чемпионов

Ожидается, что Кун будет готов и к официальным поединкам. Полноценный дебют должен состояться 17 октября, когда Барселона будет принимать Валенсию в рамках Примеры. Затем каталонцы будут играть против Динамо в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, летом Агуэро перешел из Манчестер Сити в Барселону свободным агентом, однако до сих пор не мог выйти на поле из-за травмы икроножной мышцы.

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