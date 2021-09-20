ПСЖ принимал Лион в рамках 6-го тура чемпионата Франции. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Франция, Лига 1, 6-й тур

ПСЖ – Лион – 2:1

Голы: Неймар, 66 (пенальти), Икарди, 90+2 – Пакета, 54

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Центральный матч тура французского первенства не дал заскучать зрителям. Очевидно, что главным действующим лицом на поле был Лионель Месси.

Еще до своей скандальной замены аргентинский форвард исполнил мастерский удар со штрафного, но мяч попал в крестовину ворот гостей. Несмотря на неудачи Лионеля, Неймар и Икарди сумели обеспечить положительный результат для парижан.

После 6-ти туров Лиги 1 ПСЖ с максимальным результатом лидирует в турнирной таблице, Лион – 9-й.

ПСЖ благодаря сомнительному пенальти дожал Лион и закрепил лидерство в Лиге 1