ПСЖ приймав Ліон в рамках 6-го туру чемпіонату Франції. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Франція, Ліга 1, 6-й тур

ПСЖ – Ліон – 2:1

Голи: Неймар, 66 (пенальті), Ікарді, 90+2 – Пакета, 54

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Центральний матч туру французької першості не дав занудьгувати глядачам. Очевидно, що головною дійовою особою на полі був Ліонель Мессі.

Ще до своєї скандальної заміни аргентинський форвард виконав майстерний удар зі штрафного, але м'яч цілив у хрестовину воріт гостей. Попри невдачі Ліонеля, Неймар та Мауро Ікарді зуміли забезпечити позитивний результат для парижан.

Після 6-ти турів Ліги 1 ПСЖ з максимальним результатом лідирує у турнірній таблиці, Ліон – 9-й.

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