В центральном матче 6-го тура французской Лиги 1 Пари Сен-Жермен вырвал три очка у Лиона. Отчет поединка читайте на "Футбол 24".

Франция, Лига 1, 6-й тур

ПСЖ – Лион – 2:1

Голы: Неймар, 66 (пенальти), Икарди, 90+2 – Пакета, 54

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Главные события на поле развернулись после перерыва. На 54-й минуте Экамби заметил рывок Лукаса Пакеты в штрафную, выложил пас в зону атаки, и бразилец эффектно пробил в одно касание.

ПСЖ отыгрался благодаря сомнительному пенальти. Неймар упал в борьбе с Гюсто, хотя и сам фолил против соперника. Однако, арбитр поспешное решение не отменил. Сам "пострадавший" подошел к отметке и не без доли везения реализовал одиннадцатиметровый.

А вырвали победу парижане в добавленное арбитром время. Это Мбаппе классно подал с левого фланга, и Мауро Икарди головой с близкого расстояния переиграл Лопеша.

Благодаря этой победе ПСЖ закрепился в лидерах чемпионата. Команда Маурисио Почеттино взяла максимум на старте первенства – 18 очков.

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