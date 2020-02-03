Президент Ингульца Поворознюк озвучил уровень зарплат в Первой лиге

Президент Ингульца Александр Поворознюк рассказал, какие суммы получают игроки Первой лиги.

"Зарплата в Первой лиге – это 20-25 тысяч гривен, иногда до 30 тысяч. Я считаю, что для Первой лиги это нормальная зарплата. То, что сыплют там 70, 80, 100 тысяч, это нереальные зарплаты для Первой лиги.

"На тренировках головой в подкаты идут", – Поворознюк рассказал, как мотивирует игроков Ингульца

Я не пойму – зачем? Вся суть только в тренере. Он пришел и из ничего слепил котлету. А теперь у него есть, из чего лепить. Он слепил очень хороший коллектив, с которым и сейчас по силам соревноваться в УПЛ", – сказал Поворознюк Youtube-каналу Бомбардир.

Напомним, что Ингулец сейчас занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги. Также команда из Петрово пробилась в 1/4 финала Кубка Украины. На этой стадии турнира Ингулец встретится с Минаем.

Найкращий бомбардир Динамо та колишня надія України – гравці УПЛ, які влітку 2020 року можуть стати вільними агентами