"Откровенно говоря, заявления, которые звучат от одного из клубов, по некоторым пунктам Регламента, вызывают недоумение. Потому что руководство Украинской Премьер-лиги еще в апреле разослало всем клубам письмо с просьбой внести свои предложения в Регламент соревнований на следующий сезон.

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В мае и июне регламент неоднократно обсуждался как на рабочих группах, так и на общих собраниях клубов. Норма о переносе матчей без обоюдного согласия также была предметом дискуссии. Но получается так, что один из клубов наплевал на регламентные нормы и предлагает вносить изменения в Регламент уже в течение сезона.

У нас жесткая позиция: никаких изменений в Регламент во время проведения чемпионата внесено не будет, потому что все, что можно было, мы уже обсудили перед началом сезона. Эти правки в Регламент мы обсуждали не один час", – поделился Лысак в комментарии Sport.ua.

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