"Я говорил с Клеманом сегодня утром. Он очень хороший профессионал и серьезный игрок, который принимает это близко к сердцу. Как я уже говорил ранее, один игрок не виноват в потере очков. Конечно, он может провести игру лучше. Он допускал некоторые ошибки в защите, но и другие игроки это делали.

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Атака могла решить судьбу встречи в нашу пользу. При 2 0 ошибка Лангле не стала бы решающей. Игрок должен прогрессировать, как и все остальные. Решение принимает тренер. Конечно, игрока нужно поддержать, придать уверенности в себе", – цитирует Кумана Sport.es.

Добавим, что ничья с Кадисом отбросила Барселону на четвертую строчку Примеры.

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