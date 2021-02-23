"Я говорив з Клеманом сьогодні вранці. Він дуже хороший професіонал і серйозний гравець, який приймає це близько до серця. Як я вже говорив раніше, один гравець не винен у втраті очок. Звичайно, він може провести гру краще. Він припускався деяких помилок в захисті, але й інші гравці це робили.

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Атака могла вирішити долю зустрічі на нашу користь. При 2:0 помилка Лангле не стала б вирішальною. Гравець повинен прогресувати, як і всі інші. Рішення ухвалює тренер. Звичайно, гравця потрібно підтримати, додати впевненості в собі", – цитує Кумана Sport.es.

Додамо, що нічия з Кадісом відкинула Барселону на четверту сходинку Прімери.

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