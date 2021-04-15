На этой неделе в футболе и хоккее – ожесточенное киевско-донецкое противостояние.

"Мы бы хотели пожелать Динамо успеха в этом очень важном матче. Я с детства болел за Сокол и киевское Динамо. Сейчас и Динамо, и Сокол имеют шансы стать чемпионами Украины.

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Желаем команде Мирчи Луческу успехов! Ребята, мы болеем за вас!" – цитирует вице-президента Сокола Вячеслава Лецкана официальный сайт "бело-синих".

К слову, уже в пятницу, 16 апреля, Сокол начинает финальную серию плей-офф против Донбасса. Днем позже, 17 апреля, на НСК Олимпийский Шахтер будет принимать киевское Динамо.

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