Полузащитник "горняков" с нетерпением ждет Классического, до которого осталось чуть больше двух суток.

"Много было классных противостояний с Динамо. В основном запоминаются те, которые приносили трофей. В Кубке Украины мы обыграли их 2:0 и добыли трофей. На Донбасс Арене всегда был перформанс: больше всего людей приходило на матчи с Динамо.

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Были даже стоячие места. Помню победу 2:0, когда Саша Кучер забил два гола, 4:1 их обыгрывали ... Матчей достаточно много, и они всегда в памяти", – рассказал Степаненко Shakhtar News.

Напомним, матч Шахтер – Динамо состоится 17 апреля на НСК Олимпийский. Начало – в 19:30. За 5 туров до окончания чемпионата киевляне опережают своих оппонентов на 7 очков.

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