Цього тижня у футболі та хокеї – запекле київсько-донецьке протистояння.

"Ми би хотіли побажати Динамо успіху у цьому дуже важливому матчі. Я з дитинства вболівав за Сокіл та київське Динамо. Зараз і Динамо, і Сокіл мають шанси стати чемпіонами України.

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Бажаємо команді Мірчі Луческу успіхів! Хлопці, ми вболіваємо за вас!" – цитує віце-президента Сокола В’ячеслава Лецкана офіційний сайт "біло-синіх".

До слова, вже у п'ятницю, 16 квітня, Сокіл розпочинає фінальну серію плей-офф проти Донбаса. На день пізніше, 17 квітня, на НСК Олімпійський Шахтар прийматиме київське Динамо.

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