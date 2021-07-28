"Один гол – одно дерево": Кривбасс запустил акцию в защиту окружающей среды
13:52 - Читати українською
Криворожане решили внести свой вклад в сохранение природы.
Руководство перволигового Кривбасса запустило акцию по высадке деревьев, сообщает клубный YouTube-канал.
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Вице-президент клуба Артем Гагарин отметил, что Кривбасс будет отмечать забитые мячи по принципу "один гол – одно дерево". Местом для реализации проекта выбрали сланцевые скалы в Кривом Роге, где раньше был дубовая роща.
К слову, в первом туре криворожане разгромили донецкий Олимпик со счетом 4:1. Следующий матч команда проведет против тернопольской Нивы.
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