Руководство перволигового Кривбасса запустило акцию по высадке деревьев, сообщает клубный YouTube-канал.

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Вице-президент клуба Артем Гагарин отметил, что Кривбасс будет отмечать забитые мячи по принципу "один гол – одно дерево". Местом для реализации проекта выбрали сланцевые скалы в Кривом Роге, где раньше был дубовая роща.

К слову, в первом туре криворожане разгромили донецкий Олимпик со счетом 4:1. Следующий матч команда проведет против тернопольской Нивы.

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