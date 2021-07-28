"Один гол – одне дерево": Кривбас запустив акцію на захист навколишнього середовища
13:52 - Читать на русском
Криворіжці вирішили зробити свій внесок у збереження природи.
Керівництво першолігового Кривбаса запустило акцію з висадки дерев, повідомляє клубний YouTube-канал.
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Віце-президент клубу Артем Гагарін зазначив, що Кривбас відзначатиме забиті м'ячі за принципом "один гол – одне дерево". Місцем для реалізації проекту вибрали сланцеві скелі у Кривому Розі, де раніше був дубовий гай.
До слова, у першому турі криворіжці розгромили донецький Олімпік з рахунком 4:1. Наступний матч команда проведе проти тернопільської Ниви.
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