Керівництво першолігового Кривбаса запустило акцію з висадки дерев, повідомляє клубний YouTube-канал.

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Віце-президент клубу Артем Гагарін зазначив, що Кривбас відзначатиме забиті м'ячі за принципом "один гол – одне дерево". Місцем для реалізації проекту вибрали сланцеві скелі у Кривому Розі, де раніше був дубовий гай.

До слова, у першому турі криворіжці розгромили донецький Олімпік з рахунком 4:1. Наступний матч команда проведе проти тернопільської Ниви.

Перша ліга: тернопільська Нива мінімально обіграла Полісся, Кривбас розгромив Олімпік з дебютним голом Хобленка