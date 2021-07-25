Очередным новичком Кривбасса стал защитник Дмитрий Семенов. Это уже 14 игрок, который пришел в команду в летнее межсезонье, сообщает официальный сайт клуба.

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Предыдущую кампанию 21-летний украинец провел в составе Кремня. Детали трансфера в новый клуб не сообщаются. Известно, что Семенов будет играть в футболке с номером 50 на спине.

К слову, Дмитрий – воспитанник Днепра. После ликвидации клуба попробовал свои силы в Александрии, а также полсезона провел в латвийской Елгаве.

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