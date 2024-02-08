– У вас девять лет отыграл Евгений Запорожец, прошел от аматоров до УПЛ и ушел зимой. Вам было грустно с ним прощаться?

– Чего грустить. Я с гордостью смотрел на него. Я недоволен немного тем, как он доигрывал. Но он заслужил то, чтобы к нему с уважением относился я и все болельщики Ингульца. Это наш идеал, я горжусь им. Я его взял с заправки, он мыл машины, простой пацан, из аматоров. Он пошел-пошел и сейчас играет в УПЛ. И играет очень неплохо [имеются в виду контрольные матчи Оболони]. Только горжусь Запорожцем.

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Я еще увижусь с ним. В последней игре осенней части чемпионата 25 ноября с Горняком-Спортом была и последняя игра Запорожца за Ингулец. Неудачная игра, 1:1, хотя два тайма в одну "калитку", и такой рикошет пропустили. Я немного был не прав. Надо было подойти, поблагодарить. Я даже и не знал, что Женя уходит из Ингульца. Я ему все равно благодарен и еще не раз поблагодарю. И он это знает, что я к нему отношусь с уважением.

– Нападающий Александр Мишуренко, который за Ингулец выступал с 2015 по 2020-ый, он также благодаря вам попал в профессиональный футбол?

– Да, хотя он и алкоголик. Он просто прушный (от слова – прет, везет, – прим. автора). Он голы забивал задом, головой, ухом. Нормальный парень. Есть у него одна слабость – его нельзя одного домой отпускать, надо или держать на базе, или жене в руки передать, которая держит его в руках. Нужно с ней договариваться. Тогда он играет нормально.

– Его зарплату надо было жене отдавать, чтобы не пропала?

– Да не зарплату! Его лично. Жене в руки, – рассказал Поворознюк в интервью Українському футболу.

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