44-летний специалист вернулся в Пескару, сообщает официальный сайт клуба.

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Оддо подписал 2-летний контракт с "дельфинами". Он уже работал с командой с 2015 года, вывел Пескару в Серию А, однако был уволен в феврале 2017-го. Затем Оддо возглавлял Удинезе и Кротоне. Последний клуб тренера перед повторным назначением – Перуджа. Умбрийцы под его руководством вылетели из Серии B в этом году, проиграв именно Пескаре в плей-офф.

Массимо Оддо является воспитанником Анголаны, а лучшие годы игровой карьеры провел в римском Лацио, Милане и мюнхенской Баварии.

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