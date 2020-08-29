Оддо очолив Пескару – він вже виводив "дельфінів" в Серію А
Італійська Пескара призначила колишнього оборонця римського Лаціо, Мілана та національної команди Массімо Оддо головним тренером.
44-річний фахівець повернувся до Пескари, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Оддо підписав 2-річний контракт із "дельфінами". Він вже працював із командою з 2015 року, вивів Пескару до Серії А, проте був звільнений у лютому 2017-го. Потім Оддо працював із Удінезе та Кротоне. Останній клуб тренера до повторного призначення – Перуджа. Умбрійці під його керівництвом вилетіли із Серії B цьогоріч, програвши саме Пескарі в плей-офф.
Массімо Оддо є вихованцем Анголани, а найкращі роки ігрової кар'єри провів у римському Лаціо, Мілані та мюнхенській Баварії.
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