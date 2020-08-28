Новым главным тренером Пармы стал Фабио Ливерани, сообщает официальный сайт клуба.

Парма официально уволила главного тренера – он прошел с клубом путь от Серии С в элиту

С 44-летним наставником заключен контракт на два сезона. На прошлой неделе Ливерани был уволен из Лечче – команда нашего Евгения Шахова под его руководством вылетела в Серию В.

Напомним, предыдущим наставником Пармы был Роберто Д'Аверса – 45-летний специалист возглавил команду в декабре 2016 года, когда "желто-синие" были в Серии C. Под руководством Д'Аверсы Парма вышла в элитный дивизион и затем в течение двух сезонов сохраняла прописку в Серии A.

К слову, Ливерани начал тренерскую карьеру в 2013 году в Дженоа. С 2104-го по 2015-й возглавлял лондонский Лейтон Ориент. В 2017 году работал с Тернаной, из которой и перешел в Лечче.

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