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Очоа может продолжить карьеру в Наполи

12:23 51 Читати українською
Очоа может продолжить карьеру в Наполи
Гильермо Очоа / Фото Eurosport

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа может начать новый сезон в Серии А.

Итальянский Наполи заинтересован в услугах голкипера сборной Мексики и бельгийского Стандарта Гильермо Очоа, сообщает издание La Repubblica.

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Во время межсезонья Наполи покинул основной вратарь Пепе Рейна, который перешел в Милан. Неаполитанцы приобрели вратаря Удинезе Алекса Мерету, но тот получил травму еще до начала сезона.

Для Стандарта это может быть последний шанс получить деньги за 33-летнего футболиста, поскольку его контракт заканчивается в 2019 году.

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