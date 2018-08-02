Очоа может продолжить карьеру в Наполи

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа может начать новый сезон в Серии А.

Итальянский Наполи заинтересован в услугах голкипера сборной Мексики и бельгийского Стандарта Гильермо Очоа, сообщает издание La Repubblica.

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Во время межсезонья Наполи покинул основной вратарь Пепе Рейна, который перешел в Милан. Неаполитанцы приобрели вратаря Удинезе Алекса Мерету, но тот получил травму еще до начала сезона.

Для Стандарта это может быть последний шанс получить деньги за 33-летнего футболиста, поскольку его контракт заканчивается в 2019 году.

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