Президент Наполи станет владельцем еще одной команды

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис станет владельцем Бари.

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис получил разрешение от властей итальянского города Бари стать владельцем одноименного футбольного клуба, сообщает Gazzetta dello Sport.

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Как отмечает издание, Де Лаурентис презентовал свой проект развития Бари, который утвердил мэр города Антонио Декар. Де Лаурентис в борьбе за право получить контроль над клубом опередил десять конкурентов, в том числе президента римского Лацио Клаудио Лотито.

Бари в прошлом сезоне выступал в Серии В и боролся за выход в элитный дивизион итальянского футбола, но летом был признан банкротом и новый сезон начнет в низшем дивизионе – Серии D.

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