Очоа може продовжити кар'єру в Наполі

Голкіпер збірної Мексики Гільєрмо Очоа може розпочати новий сезон в Серії А.

Італійський Наполі зацікавлений в послугах голкіпера збірної Мексики та бельгійського Стандарта Гільєрмо Очоа, повідомляє видання La Repubblica.

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Під час міжсезоння Наполі покинув основний воротар Пепе Рейна, який перейшов до Мілана. Неаполітанці придбали воротаря Удінезе Алекса Мерета, але той зазнав травми ще до початку сезону.

Для Стандарда це може бути останній шанс отримати гроші за 33-річного футболіста, оскільки його контракт завершується в 2019 році.

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