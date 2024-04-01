Реал вийшов вперед вже на 8-й хвилині: Родріго отримав м'яч на лівому фланзі, пройшов з ним до штрафного, змістився ближче до центру і закрутив у дальній кут. Наприкінці тайму Вальверде потужно стріляв з далекої відстані після розіграшу кутового, але кіпер Атлетіка у неймовірному стрибку перевів за межі поля. За мить Чуамені головою замкнув повз ліву стійку – Агірресабала вже не рятував.

Реал переміг Атлетік завдяки дублю Родріго – Лунін знову виручив, Беллінгем не зміг обійти Довбика

Одразу по перерві Діас випробував на міцність стійку воріт басків. За трохи Лунін зреагував на удар впритул від Вільямса, зберігши свої володіння на замку. В середині тайму Родріго оформив дубль: увірвавшись у воротарський, він обіграв захисника, хитнув голкіпера і поцілив у ближній кут. Перемога принесла Реалу 75 очок і додала впевненості на вершині Ла Ліги.