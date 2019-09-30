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Гол Ибрагимовича не помог Лос-Анджелес Гэлакси избежать поражения

11:17 16 Читати українською
Гол Ибрагимовича не помог Лос-Анджелес Гэлакси избежать поражения
Златан Ибрагимович / ФК Лос-Анджелес Гэлакси

Форвард Лос-Анджелес Гэлакси забил очередной гол в чемпионате МЛС, однако этого не хватило для победы его команды в очередном матче турнира.

37-летний шведский нападающий американского клуба Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович отметился очередным забитым голом и результативной передачей в поединке МЛС против Ванкувера. Но несмотря на такую результативность шведского форварда, его команда потерпела поражение со счетом 3:4.

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Всего в текущем сезоне Ибрагимович провел за Лос-Анджелес Гэлакси 28 матчей в МЛС, где забил 29 мячей и отдал 7 результативных передач.

До конца регулярного чемпионата командам осталось провести по одному поєдинку. Лос-Анджелес Гэлакси занимает 4-е место в Западной конференции.

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Мир Видеоновости Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Ванкувер
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