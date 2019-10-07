Черговий шедевр Ібрагімовіча – Златан забив 30-й гол в сезоні МЛС

Нападник Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч став автором красивого гола в матчі 34-го туру регулярного сезону МЛС.

У виїзному матчі проти Х'юстон Динамо Златан відкрив рахунок на 9-й хвилині матчу, однак це не допомогло його команді уникнути поразки – 2:4.

Гол Ібрагімовіча не допоміг Лос-Анджелес Гелаксі уникнути поразки

Цей гол став для Ібрагімовіча тридцятим у регулярному сезоні МЛС. У бомбардирських перегонах швед поступився мексиканцю Карлосу Велі, який має у своєму активі на один гол більше.

Зазначимо, що Лос-Анджелес Гелаксі посів п'яте місце в Західній конференції МЛС і вийшов у плей-офф.

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