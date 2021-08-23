Рома обыграла Фиорентину в матче 1-м туре Серии А, позволив Жозе Моуринью стартовать с победы в новом клубе. Смотрите видео голов и обзор матча Рома – Фиорентина на "Футбол 24".

Рома получила преимущество на старте встречи благодаря Абрахаму, которого сбил голкипер Фиорентины Дронговски. Тамми продолжил приносить помощь "волкам" и классно ассистировал Мхитаряну, которому оставалось пробить мимо вратаря.

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В начале второй половины склады выровнялись – Дзаньоло получил вторую желтую. Фиорентина этим воспользовалась, и Миленкович сравнял счет. Однако Рома добила соперника. Абрахам во второй раз ассистировал партнеру, а точку во встрече поставил Верету по передаче другого новичка – Шомуродова.

К слову, эта победа стала 50-й для Жозе Моуринью в Серии А. Португальцу понадобилось 77 матчей, чтобы добраться этой отметки. Интересно, что Моуринью сделал это быстрее всех других тренеров Серии А с сезона 1994/95. Подобное достижение он установил в АПЛ и Ла Лиге.

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