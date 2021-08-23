Рома обіграла Фіорентину в матчі 1-му турі Серії А, дозволивши Жозе Моурінью стартувати з перемоги в новому клубі. Дивіться відео голів та огляд матчу Рома – Фіорентина на "Футбол 24".

Рома отримала перевагу на старті зустрічі завдяки Абрахаму, якого збив голкіпер Фіорентини Дронговскі. Таммі продовжив приносити допомогу "вовкам" та класно асистував Мхітаряну, якому лишалось пробити повз воротаря.

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На початку другої половини склади вирівнялись – Дзаньйоло отримав другу жовту. Фіорентина цим скористалась, і Міленковіч зрівняв рахунок. Проте Рома добила суперника. Абрахам вдруге асистував партнеру, а крапку в зустрічі поставив Верету з передачі іншого новачка – Шомуродова.

До слова, ця перемога стала 50-ю для Жозе Моурінью в Серії А. Португальцю знадобилось 77 матчів, аби дістатись цієї позначки. Цікаво, що Моурінью зробив це швидше за усіх інших тренерів Серії А з сезону 1994/95. Подібне досягнення він встановив у АПЛ та Ла Лізі.

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