Уже на 7-й минуте Харри Кейн оформил свой четвертый гол за Баварию, подкараулив скидку соперника на угловом. У Байера также отличился летний новичок – Гримальдо штрафным ударом в девятку не оставил шансов Ульрайху.

Бавария не удержала победу над Байером – безумная драма VAR в компенсированное время сохранила двоевластие на вершине

Бавария имела огромное преимущество, но Градецки совершил несколько ярких сэйвов. Впрочем, кипер Леверкузена пропустил еще раз, когда на 86-й минуте Горецка остался без присмотра в штрафной. 2 очка у Баварии украл Дэвис. Левый защитник слишком агрессивно пошел в отбор против Хофманна и "привез" пенальти. Паласиос с 11 метров зафиксировал окончательные 2:2 – теперь в Бундеслиге не осталось команд без потерь очков.