Защитник Руха Олег Веремиенко присоединился к замечательной инициативе, которую начали Даниил Сикан и Сергей Булеца.

Защитник пожертвует свою золотую медаль, которую он добыл со сборной Украины U-20 на ЧМ-2019 в Польше.

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Стартовая цена драгоценного лота – 1000 долларов. Каждый следующий шаг – 100 долларов. Все вырученные средства пойдут на счет Фонда помощи Украине "Движение в будущее", который помогает пострадавшим в результате российской агрессии.

Напомним, ранее свою медаль пожертвовал форвард Ганзы Даниил Сикан, а хавбек Зари Сергей Булеца не пожалел "Серебряный мяч" из Мунидаля в Польше.

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