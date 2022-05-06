Захисник Руха Олег Веремієнко приєднався до чудової ініціативи, яку розпочали Данило Сікан та Сергій Булеца.

Оборонець пожертвує свою золоту медаль, які він здобув зі збірною України U-20 на ЧС-2019 у Польщі.

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Стартова ціна дорогоцінного лоту – 1000 доларів. Кожен наступний крок – 100 доларів. Усі виручені кошти підуть на рахунок Фонду допомоги Україні "Рух у майбутнє", який допомагає постраждалим внаслідок російської агресії.

Нагадаємо, раніше свою медаль пожертвував форвард Ганзи Данило Сікан, а хавбек Зорі Сергій Булеца не пошкодував "Срібний м'яч" з Мунідалю в Польщі.

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