Черговий чемпіон світу U-20 пожертвував свою медаль на потреби українців
Захисник Руха Олег Веремієнко приєднався до чудової ініціативи, яку розпочали Данило Сікан та Сергій Булеца.
Оборонець пожертвує свою золоту медаль, які він здобув зі збірною України U-20 на ЧС-2019 у Польщі.
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Стартова ціна дорогоцінного лоту – 1000 доларів. Кожен наступний крок – 100 доларів. Усі виручені кошти підуть на рахунок Фонду допомоги Україні "Рух у майбутнє", який допомагає постраждалим внаслідок російської агресії.
Нагадаємо, раніше свою медаль пожертвував форвард Ганзи Данило Сікан, а хавбек Зорі Сергій Булеца не пошкодував "Срібний м'яч" з Мунідалю в Польщі.
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