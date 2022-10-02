Боруссия Дортмунд потерпела поражение от Кельна в 8 туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Счет удалось открыть Брандту, но в ответ Кельн набрасал три мяча во второй половине противостояния. Точку поставил Шмитц, отличившийся в собственных воротах.

РБ Лейпциг разгромил Бохум с Ордецем, Боруссия оконфузился с Кельном, Унион потерпел первое поражение в Бундеслиге