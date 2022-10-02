Очередное поражение Дортмунда в видеообзоре матча Кельн – Боруссия Д – 3:2
06:00 - Читати українською
Боруссия Дортмунд потерпела поражение от Кельна в 8 туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
завершено
53’ Флориан Кайнц
56’ Штеффен Тиггес
71’ Деян Любичич
Юлиан Брандт 31’
Бенно Шмитц 78’
31’ Юлиан Брандт
53’ Флориан Кайнц
56’ Штеффен Тиггес
71’ Деян Любичич
78’ Бенно Шмитц
Счет удалось открыть Брандту, но в ответ Кельн набрасал три мяча во второй половине противостояния. Точку поставил Шмитц, отличившийся в собственных воротах.
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Боруссия потерпела 3 поражения в 4 последних поединках во всех турнирах и осталась с 15 зачетными баллами, но до конца тура имеет шансы оказаться вне зоны Лиги чемпионов. Кельн набрал 13 очков.
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