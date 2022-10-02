Борусія Дортмунд зазнала поразки від Кельна у 8 турі Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Рахунок вдалось відкрити Брандту, але у відповідь Кельн накидав аж три м'ячі в другій половині протистояння. Крапку поставив Шмітц, який відзначився у власних воротах.

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Борусія зазнала 3 поразки у 4 останніх поєдинках у всіх турнірах і залишилась з 15 заліковими балами, але до кінця туру має шанси опинитись поза зоною Ліги чемпіонів. Кельн набрав 13 очок.