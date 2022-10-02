Чергова поразка Дортмунда у відеоогляді матчу Кельн – Борусія Д – 3:2
06:00 - Читать на русском
Борусія Дортмунд зазнала поразки від Кельна у 8 турі Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
завершено
53’ Флоріан Кайнц
56’ Штеффен Тіггес
71’ Деян Любічіч
Юліан Брандт 31’
Бенно Шмітц 78’
31’ Юліан Брандт
53’ Флоріан Кайнц
56’ Штеффен Тіггес
71’ Деян Любічіч
78’ Бенно Шмітц
Рахунок вдалось відкрити Брандту, але у відповідь Кельн накидав аж три м'ячі в другій половині протистояння. Крапку поставив Шмітц, який відзначився у власних воротах.
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Борусія зазнала 3 поразки у 4 останніх поєдинках у всіх турнірах і залишилась з 15 заліковими балами, але до кінця туру має шанси опинитись поза зоною Ліги чемпіонів. Кельн набрав 13 очок.
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