Олександрія мала забивати на 7-й хвилині, коли Шулянський стріляв з гострого кута – Фесюн встиг виставити ногу. За мить він знову врятував від гола після замикання впритул. Калітвінцев зі штрафного закручував під поперечину – зависоко. Наприкінці тайму Лучкевич вдало зіграв на добиванні після навісу з кутового і вивів Колос вперед. Дієго майже одразу міг збільшувати перевагу "хліборобів", але врятував Єрмаков.

Колос у меншості обіграв Олександрію, продовживши катастрофічну серію Ротаня в УПЛ

По перерві Колос залишився у меншості через грубий фол Попова. Михайленко закручував у верхній кут – кіпер Колоса знову був на висоті. Згодом він врятував після удару Шулянського з близької відстані і пострілу Шостака. Колос таки втримав мінімальну перемогу, перервавши чотириматчеву серію з нічиїх, а Олександрія опустилась на 14-ту сходинку турнірної таблиці (Ротань і Ко не перемагали вже 9 матчів).