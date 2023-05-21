Манчестер Сити еще до этой встречи оформил чемпионство в АПЛ, поэтому Гвардиола провел значительную ротацию, оставив на скамейке несколько ключевых игроков. Даже с такими "горожанами" Челси не справился. На 12 минуте подопечные Лэмпарда пропустили гол, ставший единственным во встрече. Михаил Мудрик появился на поле на 69-й минуте. С его выходом атаки гостей стали острее, но отличиться украинцу не удалось.

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Манчестер Сити одержал 14 побед в 15 матчах АПЛ. Для Челси поражение стало седьмым в девяти поединках. "Синим" еще предстоит сыграть с Манчестер Юнайтед и Ньюкаслом. Команда Лэмпарда занимает 12 строчку с 43 баллами.