Михаил Мудрик остался в запасе на игру, в которой фанаты команды Гвардиолы праздновали чемпионский титул, подаренный накануне Арсеналом. Матч, как и онлайн-трансляция Ман Сити – Челси на "Футбол 24", стартовал в 18:00. После избиения Реала в полуфинале Лиги чемпионов Гвардиола оставил только 2 игроков основы (Уокера и Аканджи). Это не помешало начать террор лондонцев уже с первых минут. Хозяева владели мячом под 70%, а при этом получили сразу две контратаки в самом начале. Гол пришел после детской потери в центре поля от Фофана. Филлипс бросил на ход Палмеру, и 21-летний хавбек нашел Альваресу кратчайший путь к воротам. Аргентинец удачно проник в коридорчик между Силвой и Чалобой.

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Удар Галлахера на 4 минуте стал единственным касанием гостей в чужой штрафной за половину первого тайма, тогда как запасной состав команды Гвардиолы набил 17 таких контактов. Такое впечатление, будто Челси играет в меньшинстве – настолько легко комбинируют манчестерцы. Как же без забросов из глубины. Филлипс выдает роскошный пас со своей половины, Фоден минимально мажет, перебрасывая Кепу. Дважды подряд должен был забивать Стерлинг. Сперва упустил фирменный блестящий заброс Энцо, сбросив пас своим экс-партнерам вместо удара. А затем только шпагат Стефана Ортеги помешал, отмечаем разрезной пас Хаверца.

Окончательно забыли подопечные Лэмпарда, что перед ними лишь глухой запас новоиспеченного чемпиона Англии. Льюис Холл с левого полуфланга классно набросил на дальний угол вратарской, Галлахер попал в ближнюю штангу, Ортега снова удачно выбрасывает ногу, чтобы снаряд на пролез сквозь щель в сетку. Владение Челси выросло в этот ударный период до... 70%! После 29 минуты на поле – по сути только одна команда. Челси даже незначительным образом вышел вперед по ожидаемым голам, вполне наиграв на ничейный счет, но традиционно подвела реализация.

После перерыва рисунок игры не изменился. Фоден вновь много ошибается и пробивает в блок. Марез запомнился разве что потерей на чужой половине. Холл спровоцировал ошибку алжирца и сам же завершал контру, которую разогнал Стерлинг. Ортега в третий раз на месте. Гвардиола еще до перерыва был не очень доволен развитием встречи. Неудивительно, что именно Пеп делает первый ход. На 57 минуте Стоунз заменил Аканджи. И сразу же момент. Марез наконец идеально подал стандарт, Филлипсу помешала отличиться лишь стойка

Тут же Челси упускает который уже шанс сравнять. Все тот же Холл завершал очередную быструю атаку, пока сонная оборона Сити безбожно грешила позиционными ошибками, регулярно пуская эти передачи между линиями через центральную зону. Очень импонируют сегодня Холл и Стерлинг, которые разрывают на фланге, где мы хотели бы видеть Мудрика. Качественно комбинируют Фернандес и Хаверц, очень неплохо в отборе и насыщении чужой штрафной показывает себя Галлахер. Какие-никакие, а позитивы от Челси.

А вот у Ман Сити после забитого мяча откровенно разочаровывают в позиционном нападении Палмер, Фоден, Альварес, Марез. Разваливается и защита. Стерлинг дважды подряд уничтожил Уокера на скорости. Ортега вновь и вновь классно спасает, а Стоунз ещё и выбивает с линии пустых ворот. Там зафиксировали крошечный офсайд, но если бы Рахим забил, долго рисовали бы линии. Мадуэке и Мудрик на 69-й выходят завершить контратакующие старания Галлахера со Стерлингом, идущих отдыхать.

Ортега еще и голевой пас едва не отдал. Голкипер Ман Сити забросил на ход Марезу, Холл поскользнулся, но Рияд зачем-то подыграл рукой перед ассистом на Альвареса. И сразу же Холанд заменил алжирского вингера. Батл двух блондинов. Холанд первым же рывком на поле открывается за спины и катит на Льюиса, который должен был забивать в пустые, если бы дотянулся. Мудрик своевременно читает замысел Мадуэке, получает пас в штрафной, однако Стоунз классно блокирует удар украинца. Родри и Де Брюйне также на поле. Гвардиола сдался ожидать от резерва чемпионской игры.

Man City 1 : 0 Chelsea



Penbox shots: 9 – 9

Deep completions: 14 – 9

Buildup completion: 92.6% – 87.0%

PPDA: 10.0 – 16.5

High turnovers: 6 – 5 pic.twitter.com/1vmhjfCVBj — markstats bot (@markstatsbot) May 21, 2023

Чуквуемека классно играет в прессинге и бросает на ход Мудрику. Украинский вингер сыграл слишком эгоистично, пробив выше из пределов штрафной. Энцо с Мадуэке высказывают претензии Михаилу. Еще одно открывание экс-игрока Шахтера под заброс из глубины, а вот продолжить в центр на партнера не получается. Пулишич простреливает на дальнюю стойку, и только Фоден мешает Аспиликуэте сравнять. Грусть в глазах Пепа. Мудрик подает угловой идеально на голову Чалоби, однако лондонцы ныне не способны забить. Челси впервые за 27 лет не попадет в топ-10 АПЛ, хотя и стал единственным клубом Премьер-лиги, не пропустившим гол от Холанда. Команда Лэмпарда опускается ниже даже Кристал Пэлас, который выходит на 11 место. Манчестер Сити увеличивает золотой отрыв от Арсенала до 7 очков.

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