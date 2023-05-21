Манчестер Сіті ще до цієї зустрічі оформив чемпіонство в АПЛ, тому Гвардіола провів значну ротацію, залишивши на лаві запасних кількох ключових гравців. Навіть з такими "містянами" Челсі не впорався. На 12 хвилині підопічні Лемпарда пропустили гол, який став єдиним у зустрічі. Михайло Мудрик з'явився на полі на 69 хвилині. З його виходом атаки гостей стали гострішими, але відзначитися українцю не вдалося.

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Манчестер Сіті здобув 14 перемог в 15 матчах АПЛ. Для Челсі поразка стала сьомою в дев'яти поєдинках. "Синім" ще доведеться зіграти з Манчестер Юнайтед та Ньюкаслом. Команда Лемпарда посідає 12 сходинку з 43 балами.