Подопечные Гвардиолы, как и положено лидеру, активно начали встречу против Лидса. Уже к перерыву Манчестер Сити дважды отличился забитыми голами. Дубль в свой актив записал капитан "горожан" Гюндоган. Несмотря на то, что гости к концу встречи забили, Манчестер Сити удержали победу, которая стала десятой подряд.

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Команда Гвардиолы лидирует в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 82 балла. Манчестер Сити предваряет Арсенал на четыре пункта. Лидс занимает 17 строчку с 30 баллами.