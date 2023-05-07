Очередная победа подопечных Гвардиолы в видеообзоре матча Манчестер Сити – Лидс – 2:1
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Манчестер Сити одолел Лидс в 35 туре АПЛ. Смотрите видеообзор матча на "Футбол 24".
завершено
19’ Илкай Гюндоган
27’ Илкай Гюндоган
Родриго Морено 85’
19’ Илкай Гюндоган
27’ Илкай Гюндоган
85’ Родриго Морено
Подопечные Гвардиолы, как и положено лидеру, активно начали встречу против Лидса. Уже к перерыву Манчестер Сити дважды отличился забитыми голами. Дубль в свой актив записал капитан "горожан" Гюндоган. Несмотря на то, что гости к концу встречи забили, Манчестер Сити удержали победу, которая стала десятой подряд.
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Команда Гвардиолы лидирует в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 82 балла. Манчестер Сити предваряет Арсенал на четыре пункта. Лидс занимает 17 строчку с 30 баллами.
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