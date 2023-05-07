Чергова перемога підопічних Гвардіоли у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Лідс – 2:1
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Манчестер Сіті здолав Лідс у 35 турі АПЛ. Дивіться відеоогляд матчу на "Футбол 24".
завершено
19’ Ілкай Ґюндоґан
27’ Ілкай Ґюндоґан
Родріго Морено 85’
19’ Ілкай Ґюндоґан
27’ Ілкай Ґюндоґан
85’ Родріго Морено
Підопічні Гвардіоли, як і належить лідеру, активно розпочали зустріч проти Лідса. Вже до перерви Манчестер Сіті двічі відзначився забитими голами. Дубль у свій актив записав капітан "містян" Ґюндоґан. Попри те, що гості під кінець зустрічі забили, Манчестер Сіті втримали перемогу, яка стала десятою поспіль.
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Команда Гвардіоли лідирує у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 82 бали. Манчестер Сіті випереджає Арсенал на чотири пункти. Лідс посідає 17 сходинку з 30 балами.
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