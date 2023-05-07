Підопічні Гвардіоли, як і належить лідеру, активно розпочали зустріч проти Лідса. Вже до перерви Манчестер Сіті двічі відзначився забитими голами. Дубль у свій актив записав капітан "містян" Ґюндоґан. Попри те, що гості під кінець зустрічі забили, Манчестер Сіті втримали перемогу, яка стала десятою поспіль.

Ман Сіті переміг Еллердайса у його першому матчі після камбеку в АПЛ, рекорд Кейна втримав Тоттенхем у боротьбі за ЛЄ

Команда Гвардіоли лідирує у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 82 бали. Манчестер Сіті випереджає Арсенал на чотири пункти. Лідс посідає 17 сходинку з 30 балами.