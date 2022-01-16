Роман Григорчук разом зі своїм тренерським штабом продовжує комплектацію команди. Новачком став Мартін Петков.

19-річний нападник Левскі відтепер одягатиме футболку "моряків", повідомляють прес-служби болгарського й українського клубів. Деталі контракту наразі невідомі.

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Чорноморець креативно підійшов до презентації Петкова, знову скориставшись найпростішими можливостями Photoshop. Напередодні одесити завершили трансфер ще одного болгарина – Боріслава Цонєва.

Зауважимо, Мартін Петков є вихованцем Левскі. У "синій" футболці він дебютував у квітні 2019-го, а загалом провів 68 матчів і забив 6 м'ячів.

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