"Одного разу я записувала велике інтерв'ю з Рінатом Ахметовим у Донецьку. Мені здається, обличчям у багнюку не впала.

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Мене вразили дві речі. Перше – це абсолютно нестандартне мислення, мені реально хотілося записувати за ним. Від нього я вперше почула, наприклад, що не можна ухвалювати швидкі рішення, наприклад. Треба "keep calm", а потім вже…

Це було дуже давно, на початках телеканалу "Футбол". Друге, що вразило – його шикарна пам'ять. Він каже: "Шахтар такого-то числа такого-то року грав з такою-то командою. І я вам скажу, який був рахунок, хто на якій хвилині забивав та пасував". Було видно, що це він не готувався, а реально пам'ятає.

Чи правда, що коли підійшла до Ахметова, то він протягнув руку і сказав: "Дуже приємно, Рінат"? Так і було. Трохи якось знітилася", – розповіла Алла Бублій в ефірі ТаТоТаке.

Нагадаємо, у липні 2022 року Рінат Ахметов ухвалив рішення повернути державі ліцензії на мовлення низки своїх ЗМІ. З того часу ТК "Футбол" перестали виходити в ефір.

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