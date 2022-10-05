Александр Денисов, который длительное время был генеральным директором телеканалов "Футбол", пролил свет на романтические отношения сотрудников.

– На каналах работало много харизматичных, приятных, красивых девушек – Алла Бублий, Элла Иванюкович, Влада Седан, Эмма Ди, Даша Савина. Известно ли что-нибудь о романах на телеканалах "Футбол"?

– Романы случались, но я же не могу об этом рассказывать.

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– Есть такая одна цитата: "Пришла Влада (Зинченко – прим.), и половина канала слюни развесили, каждый хотел перед ней выпендриться". Влияло ли это как-то на производство?

– Я не видел слюней, но слышал другое. Что слюни потекли вообще в украинском футболе: у президентов клубов, у руководителей региональных футбольных федераций, у директоров, у футболистов и так далее. Я даже знаю, кто эти люди. Знаю многих из этих людей.

Мне кажется, девушки на канале это чувствовали, не только Влда. Были и другие истории, – рассказал Александр Денисов в эфире ТаТоТаке.

Напомним, в 2019 году стало известно об отношениях журналистки ТК "Футбол" с Александром Зинченко, выступавшим на тот момент за Манчестер Сити. Пара поженилась в 2020-м, а сейчас воспитывает дочь Еву.

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